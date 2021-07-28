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أول رد من لاعبة الجودو الألمانية بعد صفعها بـ أولمبياد طوكيو
الاتحاد الدولي للجودو حذر مدربها كلاوديو بوسا

أول رد من لاعبة الجودو الألمانية بعد صفعها بـ أولمبياد طوكيو

2021/07/28
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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أول رد من لاعبة الجودو الألمانية بعد صفعها بـ أولمبياد طوكيو لاعبو الجودو الألمانية مارتينا في أولمبياد طوكيو
المواطن - محمد سمعه

ردت الألمانية مارتينا ترايدوس لاعبة الجودو على الفيديو الذي تم تداوله لمدربها وهو يصفعها قبل خوضها إحدى المباريات في أولمبياد طوكيو.

الصفع تم قبل مباراة مهمة بـ أولمبياد طوكيو:

وكان الفيديو عرض المدرب كلاوديو بوسا وهو يصفع اللاعبة الألمانية على وجهها قبل مواجهتها للمجرية صوفي أوزباس في وزن الـ63 كيلو جرامًا.

المدرب لم يقصد إهانتها:

وعلقت لاعبة الجودو الألمانية على مقطع الفيديو قائلة: “مدربي فعل هذا الأمر لتحفيزي ولا يقصد أي شيء آخر”.

وكان الاتحاد الدولي للجودو أصدر تحذيرًا لـ مدرب اللاعبة الألمانية مارتينا.

بماذا علق اتحاد الجودو الدولي ؟

وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو يوم الأربعاء: “الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو”.

 


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