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إدارة مساجد رفحاء تجهز 48 جامعًا ومسجدًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى
مع تطبيق الإجراءت الاحترازية والوقائية والصحية

إدارة مساجد رفحاء تجهز 48 جامعًا ومسجدًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى

2021/07/14
الساعة 8:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إدارة مساجد رفحاء تجهز 48 جامعًا ومسجدًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى
المواطن - واس

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تهيئة وتجهيز 48 جامعاً ومسجداً، ومصليات إضافية مساندة في المحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مع تطبيق الإجراءت الاحترازية والوقائية والصحية.

تهيئة الجوامع والمساجد

وأوضح مدير الإدارة محمد الخمعلي أن الإدارة أكملت استعداداتها لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد لتخفيف الزحام حيث روعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، مع التأكيد على المراقبين والعاملين من الوقوف ميدانياً للتأكد من جاهزية جميع الجوامع والمساجد والمصليات.
ودعا الخمعلي الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، لافتاً الانتباه إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، وسيكون دخول الخطباء عند الساعة : 5:33 دقيقة.


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