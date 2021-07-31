إسبانيا إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب ساحل العاج بخماسية مقابل هدفين في دور الثمانية صباح اليوم السبت.

ملخص مباراة إسبانيا وساحل العاج

وكان منتخب ساحل العاج افتتح التسجيل بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عبر مدافعه إريك بايلي ونجح المنتخب الإسباني بعد ذلك في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ30.

إثارة قبل الشوطين الإضافيين

وتواصلت الإثارة في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة، حيث سجل منتخب ساحل العاج الهدف الثاني له بالدقيقة الـ91 عبر اللاعب ماكس جاردل، ثم تعادل اللاروخا بالدقيقة الـ93 عبر اللاعب رفائيل فيسينتي في هفوة دفاعية قاتلة من لاعبي المنتخب الإيفواري.

ولجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين حيث سجل المنتخب الإسباني 3 أهداف عبر كل من ميكيل أويارزابال بالدقيقة الـ98 من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب مير فيسينتي هدفين بالدقيقتين الـ117 والـ121.

وسيواجه المنتخب الإسباني الفائز من مباراة اليابان ونيوزيلاندا ظهر الثلاثاء المقبل.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

