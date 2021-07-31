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إسبانيا إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو
على حساب ساحل العاج

إسبانيا إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو

2021/07/31
الساعة 2:17 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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إسبانيا إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو منتخب إسبانيا - @SeFutbol
المواطن - محمد سمعه

تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب ساحل العاج بخماسية مقابل هدفين في دور الثمانية صباح اليوم السبت.

ملخص مباراة إسبانيا وساحل العاج 

وكان منتخب ساحل العاج افتتح التسجيل بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عبر مدافعه إريك بايلي ونجح المنتخب الإسباني بعد ذلك في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ30.

إسبانيا وساحل العاج
@SeFutbol

إثارة قبل الشوطين الإضافيين

وتواصلت الإثارة في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة، حيث سجل منتخب ساحل العاج الهدف الثاني له بالدقيقة الـ91 عبر اللاعب ماكس جاردل، ثم تعادل اللاروخا بالدقيقة الـ93 عبر اللاعب رفائيل فيسينتي في هفوة دفاعية قاتلة من لاعبي المنتخب الإيفواري.

إسبانيا وساحل العاج
@SeFutbol

ولجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين حيث سجل المنتخب الإسباني 3 أهداف عبر كل من ميكيل أويارزابال بالدقيقة الـ98 من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب مير فيسينتي هدفين بالدقيقتين الـ117 والـ121.

وسيواجه المنتخب الإسباني الفائز من مباراة اليابان ونيوزيلاندا ظهر الثلاثاء المقبل.

إسبانيا وساحل العاج
@SeFutbol


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