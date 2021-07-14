إشادة بقرار عودة الحكام الأجانب دون سقف

المواطن - مروة نبيل

أشاد الرياضيون بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعودة الحكم الأجانب دون تحديد عدد معين من المباريات خلال المسابقات المحلية في الموسم الرياضي الجديد.

الأندية تتحمل تكاليف طواقم الحكام الأجانب

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ.

وتستمر الأندية في تحمل التكاليف المالية لطاقم الحكام الأجانب واستيفاء كافة الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي والمبلغة للأندية في حينه بأن يصل الطلب مع إكمال كافة الإجراءات الإدارية قبل 16 يومًا من إقامة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة.

قرار موفق لتجنب أخطاء الموسم الماضي

وتفاعل الرياضيون مع قرار الاتحاد السعودي بشأن الحكام الأجانب في الموسم الرياضي الجديد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال الإعلامي عبدالرحمن أباعود: “خطوة مميزة بالسماح للأندية بطلب حكام أجانب دون تحديد سقف”.

وكتب رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر: “قرار السماح بجلب الحكام الأجانب بدون حد معين قرار موفق من الاتحاد السعودي لكرة القدم .. لا نقلل من الحكم السعودي .. لكنه قد يحتاج إلى قيادة المباريات بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية”.

وقال الإعلامي محمد العميري: “اتحاد الكرة قرر السماح بطلب حكام أجانب دون تحديد سقف لكل نادٍ.. إذن من تعود على التشكي والتشكيك أصبح القرار بيده يطلب كل مباراة، رغم ذلك أتوقع سيستمر (الهرج)، صعب تقضي على (فكر) متأزم له سنين بمجرد قرار”.

وعلق الإعلامي بندر العتيبي قائلًا: “بإذن الله يتكرر الموسم الاستثنائي، وهو حصول النصر على الدوري بحكام أجانب في جميع مبارياته.. الأهم اشتراط تواجد حكام النخبة من أوروبا وأمريكا الجنوبية”.

وتابع الإعلامي خلف الملفي: “الجديد والمفاجئ في قرارات اتحاد القدم فتح المجال على مصراعيه للأندية بطلب الحكام الأجانب في الكأس والدوري، ناقضًا قرار العام الماضي (٧مباريات فقط في الدوري)!! رمى الكرة في ملعب الأندية بعد تجربة العام الماضي، مشيدًا بالحكام المحليين، والعمل على تطويرهم.. بالتوفيق للجميع”.

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