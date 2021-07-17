إصابة أشرف حكيمي بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي للإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة France Press الفرنسية أن اللاعب المغربي أُصيب بالفيروس مما أدى لغيابه عن مباراة باريس سان جيرمان الودية التي أُقيمت اليوم السبت مع فريق شامبلي الناشط بالدرجة الثالثة من الدوري الفرنسي.

أشرف حكيمي متواجد في الحجر الصحي

وسيغيب حكيمي عن مباراتي باريس سان جيرمان ضد فريقي أوجسبورج الألماني وجنوى الإيطالي الوديتين حيث يتواجد حاليًا في الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان دفع لنادي إنتر ميلان الإيطالي، 60 مليون يورو للتعاقد مع حكيمي صاحب الـ22 عامًا.

3 صفقات مجانية لـ باريس سان جيرمان في الصيف

ونجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع كل من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمدافع الإسباني سيرخيو راموس واللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي.

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