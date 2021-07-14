رسميًّا .. باريس سان جيرمان يتعاقد مع دوناروما حتى 2026

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي- قبل قليل- عن تعاقده مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادمًا من نادي ميلان الإيطالي لمدة خمس سنوات.

باريس سان جيرمان يضم الحارس لـ 5 سنوات:

وذكر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي عبر الإنترنت أن دوناروما صاحب الـ22 عامًا انضم لصفوف الفريق الباريسي حتى ختام موسم 2025/ 2026.

وبعد التوقيع أعرب جيانلويجي دوناروما عن سعادته بالانضمام للفريق الباريسي قائلًا: “أنا سعيد أن أكون جزءًا من هذا الكيان الكبير وأريد الفوز بالكثير من البطولات لأسعد جماهير النادي الباريسي.

يذكر أن جيانلويجي دوناروما سيتنافس مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس على حراسة مرمى الفريق الأول بالنادي خلال مباريات الموسم الجديد.

دوناروما يقود إيطاليا للفوز باليورو:

وكان دوناروما تُوج الأحد الماضي مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بلقب كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بالمباراة النهائية.

يذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد حتى الآن مع 4 صفقات وهم الهولندي جورجينيو فينالدوم، المغربي أشرف حكيمي، الحارس جيانلويجي دوناروما، المدافع الإسباني سيرخيو راموس.

وانتهى تعاقد دوناروما صاحب الـ22 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي هذا الصيف، وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق للتجديد، ليوقع لفريق باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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