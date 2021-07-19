إصابة تبعد الحربي عن الفيحاء لـ6 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، إبراهيم الحربي، خلال المعسكر الإعدادي في صربيا.

الفيحاء يفقد إبراهيم الحربي:

وتعرض إبراهيم الحربي لإصابة في غضروف الركبة أثناء التمارين، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، عن حاجته إلى تدخل جراحي، وفترة علاج وتأهيل تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

ومن المقرر أن يغادر إبراهيم الحربي معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في صربيا، صباح يوم الاثنين، للعودة إلى السعودية، من أجل إجراء العملية الجراحية، وبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

الفريق الفيحاوي يستعد لدوري المحترفين:

ويأمل مجلس الإدارة في الاستعداد جيدًا، خاصة بعدما نجح الفريق البرتقالي في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكرًا في صربيا، ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، ويخوض تمارين على فترتين.

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