إيغور كورونادو يودع جماهير الشارقة

المواطن - مروة نبيل

وجه البرازيلي إيغور كورونادو رسالة إلى جماهير نادي الشارقة الإماراتي، بعد الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أنه سيستمر مشجعًا للفريق.

" أتمنى أن تحمل رسالتي أملاً باللقاء بدلاً عن لغة الوداع، وسأبقى مشجعاً للمـ👑ـلك على الدوام " 📨 | رسالة النجم البرازيلي " إيغور كورونادو " لأوفياء الملك بعد مغادرته الشارقة وانضمامه لنمور آسيا #نادي_الشارقة pic.twitter.com/uevQ09jXwE — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) July 8, 2021

كورونادو اتحادي رسميًا

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد رسميًا مع إيغور كورونادو، دون الكشف عن أي تفاصيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك البرازيلي كورونادو في 70 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، نجح خلالها في صناعة 31 هدفًا وإحراز 43 هدفًا، وتأمل جماهير الاتحاد في ظهوره بشكل مميز مع العميد.

إيغور كورونادو يوجه رسالة لجماهير الشارقة

ونشر حساب نادي الشارقة الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للاعب البرازيلي وهو يودع الجماهير، وعلق قائلًا: “رسالة النجم إيغور كورونادو لأوفياء الملك بعد مغادرته الشارقة وانضمامه لنمور آسيا”.

وقال إيغور كورونادو: “مرحبًا بجمهور نادي الشارقة، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال.. أنني اليوم أمر بالمرحلة التي لم أتوقع حدوثها مبكرًا، ولكن هذه هي كرة القدم وتلك هي الحياة، وإنني اليوم أود أن أتقدم بالشكر لكم أعبر عن امتناني لوجودكم خلال السنوات الثلاث الماضية، وأعتقد أننا مرينا بلحظات رائعة ولحظات أخرى لا بأس بها”.

وتابع: “كرة القدم ليست عالمًا بهيجًا على الدوام بلا شك مررنا بتحديات ولحظات صعبة أيضًا، ولكن مما لا شك فيه أن هذا النادي الرائع بلاعبيه ومشجعيه هم كالعائلة، جميعنا افتقدنا وجودكم على المدرجات خلال الموسم الماضي ونتمنى عودتكم إلى المدرجات لتقفوا مع ناديكم في أقرب وقت ممكن”.

وواصل إيغور كورونادو رسالته قائلًا: “وأؤكد لكم أن الفريق يفتقد وجودكم، فأنا كلاعب في نادي الشارقة خلال السنوات الثلاث الماضية تفاعلت مع الطرفين، اللاعبين والمشجعين، وكنتم أنتم من صنع الفارق بالنسبة لنادي بوقوفكم معنا وتشجيعنا حتى اللحظات الأخيرة”.

وأضاف: “وها أن اليوم أقول لكم شكرًا جزيلًا لكل ما قدمتوه، فقد كسبتموني مشجعًا للنادي معكم، وسأستمر بلا شك بمتابعة الفريق وأتمنى لهم التوفيق وسأقوم بدعم أصحابي اللاعبين آمل أن تكون رسالتي تحمل أملًا باللقاء بدلًا من لغة الوداع وأود أن أتمنى لرفاقي التميز والنجاح في المرحلة القادمة”.

واختتم كورونادو رسالته قائلًا: “وأرسل للمدرب العنبري وجميع اللاعبين والعاملين في النادي تمنياتي القلبية بالتوفيق، وأشكر جميع الأخوة في النادي ابتداء من الرئيس إلى عامل المهمات كانت تجربة رائعة فالشارقة مدينة جميلة للعيش بها وسأحمل ذكرى الشارقة ودولة الإمارات في قلبي مدى الحياة، أكرر لكم شكري العميق مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد على أمل اللقاء بكم مجددًا”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة