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إيقاف مؤتمر مستجدات كورونا من الأحد المقبل والعودة بعد عيد الأضحى
من المهم جدًّا التقيد بالاحترازات وأخذ اللقاح

إيقاف مؤتمر مستجدات كورونا من الأحد المقبل والعودة بعد عيد الأضحى

2021/07/11
الساعة 10:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إيقاف مؤتمر مستجدات كورونا من الأحد المقبل والعودة بعد عيد الأضحى الدكتور محمد العبدالعالي
المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه ابتداءً من يوم الأحد القادم سيتم إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.

العودة بعد عيد الأضحى: 

وقال العبدالعالي في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: “نلتقيكم بإذن الله بعد عيد الأضحى المبارك. من المهم جدًّا التقيد بالاحترازات وأخذ اللقاح. كل عام وأنتم بصحة وخير”.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد قال: إننا نشهد التذبذب في تسجيل الحالات يتراوح حولها منذ فترة وهذه المستويات يمكن أن تكون في مستوى أفضل، وأن يكون المنحنى بشكل إيجابي أفضل مما هو عليه حاليًّا حال الاستمرار في الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

ارتخاء من البعض:

وأشار الدكتور العبدالعالي خلال مؤتمر الصحة اليوم، إلى أن في بداية هذا العام 2021 كان هناك بعض الارتخاء من جانب البعض؛ مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة المصابة بكورونا، ولهذا على الجميع الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وحول مستجدات اللقاح، أوضح أن المملكة تقترب من 20 مليون جرعة، حيث وصل عدد جرعات لقاحات كورونا إلى 19614937 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ587 مركزًا.


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