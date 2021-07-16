ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف جنوب إفريقيا لـ 117 قتيلًا

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها جنوب إفريقيا خلال الساعات الماضية إلى 117 قتيلًا، بينما تم اعتقال أكثر من 1200 شخص.

وقالت رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا أمس إن الجيش عمل على زيادة عناصره من أجل تحقيق الاستقرار واستمرار الهدوء النسبي في جوهانسبرغ، وتهدئة المناطق الأكثر توترًا خصوصًا المدن الكبرى في كوازولو-ناتال ودوربان حيث ما زالت تسجل أعمال عنف.

اعتقال 1200 شخص

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 72 شخصًا، واعتقال أكثر من 1200 آخرين، في الاحتجاجات التي اندلعت الجمعة الماضية، حيث أغلق مئات المحتجين الطرق ونهبوا المتاجر وأشعلوا النار في الشاحنات والسيارات.

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