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ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف جنوب إفريقيا لـ 117 قتيلًا
اعتقال قرابة 1200 شخص

ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف جنوب إفريقيا لـ 117 قتيلًا

2021/07/16
الساعة 1:08 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف جنوب إفريقيا لـ 117 قتيلًا
المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها جنوب إفريقيا خلال الساعات الماضية إلى 117 قتيلًا، بينما تم اعتقال أكثر من 1200 شخص.

ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف جنوب إفريقيا لـ 117 قتيلًا - المواطن

وقالت رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا أمس إن الجيش عمل على زيادة عناصره من أجل تحقيق الاستقرار واستمرار الهدوء النسبي في جوهانسبرغ، وتهدئة المناطق الأكثر توترًا خصوصًا المدن الكبرى في كوازولو-ناتال ودوربان حيث ما زالت تسجل أعمال عنف.

اعتقال 1200 شخص

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 72 شخصًا، واعتقال أكثر من 1200 آخرين، في الاحتجاجات التي اندلعت الجمعة الماضية، حيث أغلق مئات المحتجين الطرق ونهبوا المتاجر وأشعلوا النار في الشاحنات والسيارات.

ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف جنوب إفريقيا لـ 117 قتيلًا - المواطن

ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف جنوب إفريقيا لـ 117 قتيلًا - المواطن


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