ارتفاع حصيلة فيضانات ألمانيا لـ 170 شخصًا واستبعاد العثور على ناجين

المواطن - متابعة

استبعدت مسؤولة بارزة من الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة الفنية، اليوم الأربعاء، أن تعثر فرق الإنقاذ على المزيد من الناجين وسط أنقاض قرى دمرتها فيضانات في غرب ألمانيا.

وقُتل 170 شخصًا على الأقل في فيضانات الأسبوع الماضي، وهي أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ألمانيا منذ أكثر من نصف قرن، واعتُبر الآلاف في عداد المفقودين.

البحث عن المفقودين:

وقالت سابين لاكنر نائبة رئيس الوكالة في حديث مع مجموعة “ريداكشن سنتيتزفيرك دويتشلاند” الإعلامية: “ما زلنا نبحث عن المفقودين، بينما نزيل الركام من الطرق ونسحب المياه من الأقبية”.

وأضافت أن أي ضحايا يمكن العثور عليهم الآن من المرجح أن يكونوا أمواتًا.

من جهته، قال مصدر حكومي لوكالة “رويترز”: إن الحكومة الاتحادية وافقت اليوم الأربعاء على تقديم مساعدات طارئة قدرها 200 مليون يورو (235.5 مليون دولار) لجهود الإغاثة الفورية.

ويأتي ذلك إضافة إلى 250 مليون يورو (294 مليون دولار) على الأقل تقدمها الولايات الألمانية التي اجتاحتها الفيضانات لإصلاح المباني والبنية التحتية ومساعدة السكان.

مساعدات للمتضررين:

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لإذاعة “دويتشلاند فونك”: إن المساعدات ستشمل أموالًا لدعم المشروعات الصغيرة مثل المطاعم وصالونات الحلاقة وتعويضها عن الإيرادات المفقودة.

وتعهّدت ميركل خلال زيارة الثلاثاء إلى بلدة باد مونسترايفيل والتي لحقت بها أسوأ الأضرار أن تقدم برلين المساعدات في المدى القريب والبعيد.

وقالت ميركل للصحافيين: “هذه فيضانات لا يمكن تصورها، عندما نرى آثارها على الأرض”.

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