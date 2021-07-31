استشارية أسنان: إذا لاحظت أي تسوس فلا تتجاهله

المواطن- محمد داوود- جدة

كشفت استشارية الأسنان الدكتورة ريما بدراني، أن 55% من الأفراد (كبار وصغار) يهملون علاج تسوس أسنانهم، وأن نسبة 45% منهم يتجهون للعلاج عند الشكوى بوجود الألم، إذ إن كثيرًا من الأشخاص للأسف يتجاهلون معاناتهم مع التسوس ولا يتجهون للطبيب إلا في حال ظهور الألم.

عوامل وأسباب التسوس:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: إن هناك الكثير من العوامل التي تعتبر من أسباب التسوس، ومنها تناول مواد تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والسكريات، والحلويات، والآيس كريم، والفواكه، والنشويات، والعصائر المحلاة؛ حيث إن هذه المواد تساعد في التسوس إذا لم يتم تنظيفها وبقيت على الأسنان لفترة طويلة، كما أن البكتيريا بأشكالها المختلفة تساعد في زيادة احتمالية تسوس الأسنان، بالإضافة إلى سوء التغذية خاصة في مرحلة تكوين الأسنان عند الصغر، كما أن عدم حصول الجسم على حاجته من الكالسيوم والفوسفات والمعادن الأخرى يؤدي إلى هشاشة الأسنان، وبالتالي زيادة نسبة تسوسها.

مضاعفات إهمال العلاج:

وتابعت أن تجاهل علاج تسوس الأسنان، يؤدي إلى الكثير من الأعراض ومنها الشعور بآلام مستمرة، فقد الأسنان، الإصابة بخراج في الأسنان أو اللثة، الإصابة بالتهابات شديدة، تعرض الأسنان للكسر؛ لذا فإنه ينصح بتنظيف الأسنان بشكل جيد، وتفادي تعرض الفم للجفاف، إذ يعتبر جفاف الفم من اللعاب من أسباب الإصابة بتسوس الأسنان، خاصة وأن اللعاب يمنع تسوس الأسنان من خلال دوره في التخلص من بقايا الطعام الموجودة والعالقة بين الأسنان، إلى جانب قدرته على معالجة مراحل تسوس الأسنان المبكرة بفضل مركباته المميزة.

تجنب الأطعمة اللزجة:

ونصحت بتفريش الأسنان باستخدام الفرشاة والمعجون الذي يحتوي على الفلورايد، واستعمال خيط الأسنان للتخلص من بقايا الطعام العالقة، واستعمال غسول الفم الطبي إذا كانت الأسنان بها تجاويف، ومراجعة طبيب الأسنان لعمل الفحوصات الدورية، تناول الأطعمة المفيدة لصحة الأسنان، وتجنب الأطعمة التي تضر بصحة الأسنان، مثل الأطعمة اللزجة التي تلتصق بتجاويف الأسنان لفترات طويلة أو الأطعمة الصلبة التي قد تؤدي إلى كسر الأسنان، والحرص على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، واستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا.

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