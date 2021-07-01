استشاري لـ”المواطن”: لهذا السبب الجرعة الثانية أهم

المواطن- محمد داوود- جدة

شدد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، على أهمية الجرعة الثانية لمواجهة فيروس كورونا.

وبين لـ”المواطن“، أن أهمية هذه الجرعة تكمن في كونها تعطي الجهاز المناعي قوة إضافية، حيث تكون استجابة الأجسام المضادة والخلايا التائية الوسيطة قوية جدًا، إذ إن جميع لقاحات كورونا صممت على جرعتين عدا لقاح واحد وهو جونسون أند جونسون يعطى على جرعة واحدة وجميع هذه اللقاحات تعمل حاليًا على حماية الأفراد من التعرض للفيروس ومضاعفاته الخطيرة، إذ أصاب الفيروس إلى الآن 183 مليون شخص، فيما أودى بحياة 3,9 ملايين فرد، وهذه الأرقام تعد مفجعة وكارثية في تاريخ البشرية.

مواجهة السلالات الجديدة:

ولفت إلى أن أهمية الجرعتين تكمن أيضًا في مواجهة السلالات الجديدة التي بدأت معظم الدول تشهدها بسبب تحورات الفيروس، وبالتالي فإن الشخص الذي يحصل على الجرعتين سيكون أكثر قدرة في التصدي للسلالات الجديدة، عكس الشخص الذي يكتفي بجرعة واحدة، والسبب قوة السلالات الجديدة في الانتشار والتغلغل في أجساد البشر.

الجرعة الثانية لتعزيز الحماية:

وأضاف أن أهم فوائد الجرعتين هي تقليل فرص وفاة الفرد بسبب مضاعفات الفيروس في حال إصابته – لا سمح الله – حتى بعد تلقيه الجرعة الأولى وهو نادر الحدوث، إذ يحتاج الفرد إلى مزيد من الوقت لاكتساب المناعة الكاملة، وهناك بالفعل حالات أصيبت بالفيروس بعد فترة زمنية من الجرعة الأولى بسبب عدم ارتداء الكمامة وعدم اكتمال مناعة التطعيم في جهازه المناعي.

وأفاد أن الجرعة الثانية مهمة جدًا ، وقد كشفت دراسة أن جرعتين وفرتا حماية من العدوى نسبتها 95,3 بالمئة وحماية من الوفاة نسبتها 96,7 بالمئة بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية، وبعد 14 يومًا، ازدادت نسبة هذه الحماية إلى 96,5 في المئة و98 في المئة على التوالي، لكن نسبة الحماية كانت أقل بكثير لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح، وبعد الجرعة الأولى بما بين 7 و14 يومًا، بلغت نسبة الحماية من العدوى 57,7 في المئة ونسبة الحماية من الوفاة 77 في المئة.

الأكل الصحي والرياضة:

ونصح الدكتور محمد، بضرورة الحرص على التغذية الصحية، وممارسة الرياضة ومنها المشي، إعطاء الجسد كفايته من النوم والراحة، تناول الماء والعصائر الطازجة، الحد من مشروبات الكافيين، التوقف عن التدخين نهائيًا، الحرص على أخذ جرعتي التحصين ضد كورونا في مواعيدها، تجنب الأخبار السيئة والاهتمام بالأخبار الإيجابية.

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