اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية، سفر البريدي، حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ؛ وذلك لضمان سير العملية التعليمية وسد الاحتياج وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة.

سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف:

ودعت الإدارة جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني التالي : https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين و البنات، كما يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :https://qiada.asedu.gov.sa/move .

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة