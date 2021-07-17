الأخضر الأولمبي يدشن أولى تدريباته استعدادًا لمباراة كوت ديفوار

المواطن - محمد سمعه

دشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ” الأخضر الأولمبي” بقيادة سعد الشهري أولى تدريباته اليوم السبت في العاصمة اليابانية طوكيو استعدادًا لمواجهة منتخب كوت ديفوار الخميس المقبل في الأوليمبياد.

التركيز شعار التدريبات في اليابان

وأدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباتهم بحضور المدرب سعد الشهري، حيث بدا عليهم الجدية والتركيز وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الإيفواري.

وكان عبدالرحمن غريب لاعب المنتخب السعودي الأولمبي أكد أن الأخضر على أتم الاستعداد وجاهز للمشاركة في أولمبياد طوكيو التي تبدأ الخميس المقبل.

ونقلت إذاعة “يو إف إم” تصريحات عبدالرحمن غريب الذي قال: “شرف كبير لنا أن نتأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020 ونخدم وطننا، ونحن في أتم الجاهزية للمشاركة”.

وكانت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وصلت أمس الجمعة إلى اليابان، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

مجموعة نارية لـ الأخضر

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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