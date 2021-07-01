الأخضر في المجموعة الأقوى

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أُجريت، اليوم الخميس، عن وقوع الأخضر بمجموعة قوية في رحلة بحثه عن خطف بطاقة تأهل إلى المونديال.

قرعة التصفيات الآسيوية النهائية

وانتهت، منذ قليل، مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، اليابان، أستراليا، عمان، الصين وفيتنام.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين في التصفيات الآسيوية النهائية، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

المنتخب السعودي في التصفيات

وتألق الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بشكل لافت في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث خاض 8 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز 6 مرات وتعادل مرتين فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 20 نقطة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان أقرب منافسيه.

الأخضر في المجموعة الثانية

وتواجد الأخضر في المستوى الثالث بالتصفيات الآسيوية النهائية، الأمر الذي أوقعه مع منتخبين من المستوى الأول والثاني، وهما اليابان وأستراليا، كما أنهما ظهرا بشكل مميز في التصفيات المشتركة.

وجاء تأهل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم بعد تصدره المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المشتركة، كما حقق المنتخب الياباني العلامة الكاملة بـ8 انتصارات في المجموعة السادسة، ويبحث عن التأهل إلى المونديال للمرة السابعة على التوالي.

ويصطدم الأخضر بالمنتخب العماني الأول لكرة القدم، الذي خطف الأنظار هو الآخر في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث إنه احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 18 نقطة، خلفًا لمنتخب قطر الذي تأهل إلى المونديال بصفته يمثل الدولة المضيفة.

وظهر المنتخب الصيني الأول لكرة القدم بشكل مغاير في التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث تطور الأداء كثيرًا مع مدربه لي تي، الذي نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة، ويبحث عن التأهل الأول إلى المونديال منذ عام 2002.

وقدم منتخب فيتنام الأول لكرة القدم مستوى مميزًا في التصفيات المشتركة، حيث إنه خسر في الجولة الأخيرة ضد الإمارات، ولكنه نجح في التأهل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني، الأمر الذي يدل على قوة مجموعة الأخضر وصعوبتها.

جدير بالذكر أن مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 ستُقام خلال الفترة من 2 سبتمبر المقبل، وحتى يوم 29 من شهر مارس.

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