الأخضر يبدأ الاستعداد في رومانيا

المواطن - مروة نبيل

بدأ الأخضر تحت 23 عامًا، اليوم الخميس، تدريباته في معسكر رومانيا، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

الأخضر يستعد في رومانيا

وانطلقت، قبل قليل، الحصة التدريبية الأولى للمنتخب السعودي الأولمبي في رومانيا، حيث يطمح المدير الفني سعد الشهري في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بشكل مميز، أملًا في التألق بمنافسات الأولمبياد.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي الأولمبي، مساء أمس الأربعاء، إلى رومانيا، لإقامة المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في “أولمبياد طوكيو 2020″، وذلك بعد نهاية معسكر في الرياض.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر الأولمبي مباراتين وديتين في معسكره الحالي ضد منتخب رومانيا، يومي 10 و13 من شهر يوليو الجاري، قبل أن تُغادر البعثة إلى اليابان لبدء منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

المنتخب السعودي في الأولمبياد

وأعلن سعد الشهري مؤخرًا قائمة المنتخب السعودي المشاركة في “أولمبياد طوكيو 2020″، والتي تضم 3 لاعبين فوق السن، وهم؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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