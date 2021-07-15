الأخضر يختتم معسكر رومانيا ويطير إلى طوكيو

المواطن - مروة نبيل

اختتم الأخضر تحت 23 عامًا، اليوم الخميس، معسكره الإعدادي في رومانيا، ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

الأخضر يُنهي استعداداته بالمعسكر

وأدى لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري حصتهم التدريبية الأخيرة اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي ستيوا بوخارست الروماني، بدأت بمران في مربعات مصغّرة، أعقبه مران على الكرات العرضية.

وقسم الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأولمبي بعد ذلك لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى تمارين الإطالة، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة مصغّرة.

المنتخب السعودي يُغادر إلى طوكيو

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي، مساء اليوم الخميس، عبر صالة الطيران الخاص بمطار بوخارست، إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعدادًا لبدء منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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