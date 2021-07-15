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الأخضر يختتم معسكر رومانيا ويطير إلى طوكيو
استعدادًا للمشاركة في الأولمبياد

الأخضر يختتم معسكر رومانيا ويطير إلى طوكيو

2021/07/15
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأخضر يختتم معسكر رومانيا ويطير إلى طوكيو لاعبو الأخضر - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

اختتم الأخضر تحت 23 عامًا، اليوم الخميس، معسكره الإعدادي في رومانيا، ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

الأخضر يُنهي استعداداته بالمعسكر

وأدى لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري حصتهم التدريبية الأخيرة اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي ستيوا بوخارست الروماني، بدأت بمران في مربعات مصغّرة، أعقبه مران على الكرات العرضية.

وقسم الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأولمبي بعد ذلك لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى تمارين الإطالة، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة مصغّرة.

منتخب السعودية الأولمبي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يُغادر إلى طوكيو

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي، مساء اليوم الخميس، عبر صالة الطيران الخاص بمطار بوخارست، إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعدادًا لبدء منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

الأخضر
جانب من المران – المصدر @SaudiNT


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