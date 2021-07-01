الأخضر يستعد لكأس آسيا 2023 في جدة ومصر

المواطن - مروة نبيل

يخوض الأخضر تحت 17 عامًا، معسكرًا إعداديًّا في جدة ومصر، في إطار استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

خطة الأخضر للاستعداد لكأس آسيا:

وينطلق معسكر الأخضر بداية من يوم الخميس وحتى السابع عشر من شهر يوليو المقبل، بحصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويُعد معسكر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا في جدة ومصر، هو الثالث الذي يخوضه ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لمنافسات كأس آسيا.

قائمة المنتخب السعودي:

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي، 26 لاعبًا للتواجد في المعسكر، وهم؛ حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاته، عبدالسلام برناوي، زياد عياش وحسن العبود.

كما يتواجد في قائمة الأخضر أيضًا كل من؛ فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري ومحمد العيسي.

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