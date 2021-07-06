‎الرئيسية
الرياضة
الأخضر يصل ملعب نهائي كأس العرب
استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر

الأخضر يصل ملعب نهائي كأس العرب

2021/07/06
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الأخضر يصل ملعب نهائي كأس العرب وصول المنتخب - المصدر @UAFAAC
المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الأخضر تحت 20 عامًا إلى ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

الأخضر في ملعب المباراة

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة منتخبي السعودي والجزائري إلى ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً.

 

منتخب السعودية للشباب
وصول المنتخب – المصدر @UAFAAC

وشهد دخول الأخضر ومنتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى ملعب الدفاع الجوي، إجراء فحوصات طبية وقائية للاعبين فور وصولهم، لمزيد من الاطمئنان.

 

كأس العرب
جانب من الفحوصات – المصدر @UAFAAC

السعودية ضد الجزائر

وقبل مباراة اليوم، يُقدم الأخضر مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وقدم أداء لافتًا في البطولة، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

كاس العرب لمنتخبات الشباب
جانب من الفحوصات – المصدر @UAFAAC


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

تشكيل نهائي كأس العرب بين السعودية والجزائر

أعلن المديران الفنيان صالح المحمدي ومحمد لاسات عن