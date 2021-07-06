الأخضر يصل ملعب نهائي كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الأخضر تحت 20 عامًا إلى ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

الأخضر في ملعب المباراة

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة منتخبي السعودي والجزائري إلى ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً.

وشهد دخول الأخضر ومنتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى ملعب الدفاع الجوي، إجراء فحوصات طبية وقائية للاعبين فور وصولهم، لمزيد من الاطمئنان.

السعودية ضد الجزائر

وقبل مباراة اليوم، يُقدم الأخضر مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وقدم أداء لافتًا في البطولة، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

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