الأزمة المالية تُجبر الأهلي على رحيل لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

أبدى المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، رأيه في رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يعيش وضعًا ماليًّا صعبًا:

وتوقع سعود الصرامي سبب موافقة إدارة الراقي على رحيل لاعبيه خلال الفترة الحالية، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يبدو أن النادي الأهلي الشقيق يعيش وضعًا ماليًّا خانقًا”.

وتابع: “موافقة الأهلي على انتقال سلطان مندش ويزيد البكر للفيحاء والتعاون وهما من العناصر الأساسية في التركيبة الخضراء لتوفير بعض السيولة النقدية تكشف الوضع المالي (الغير مريح) الذي يعيشه القطب الجداوي الكبير.. فمن ينقذ القلعة؟!”.

الراقي الموسم المنصرم:

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي منافسات موسمه المحبط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن، ويأمل في الاستعداد جيدًا للموسم الجديد بمعسكر خارجي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وودع الراقي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.

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