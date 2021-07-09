الأهلي ينجو من فخ المقاولون بثنائية محسن وشريف

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في الفوز على مضيفه المقاولون العرب بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة الدوري المصري موسم 2020/2021.

ملخص مباراة المقاولون ضد الأهلي

وخلال الشوط الأول من مباراة الفريقين، لم يظهر المارد الأحمر بخطورته الهجومية المعروفة، حيث لم يتمكن سواء حسين الشحات أو محمد شريف أو طاهر محمد طاهر من الوصول لـ مرمى حارس نادي المقاولون.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مجموعة من التغييرات ليدفع بالمهاجم صلاح محسن واللاعب الكونغولي والتر بواليا لتنشيط الناحية الهجومية للمارد الأحمر.

صلاح محسن لا يُخيب آمال موسيماني

وبعد معاناة تمكن صلاح محسن من إضافة الهدف الأول لـ المارد الأحمر بالدقيقة الـ75 بعد احتساب الحكم محمود البنا للهدف من خلال تقنية VAR.

واستمر الضغط من قبل لاعبي المارد الأحمر، ليتمكن محمد شريف من الانفراد بحارس مرمى المقاولون مضيفًا الهدف الثاني بالدقيقة الـ93 بعد تمريرة متقنة من اللاعب والتر بواليا.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 48 نقطة في المركز الثاني، حيث أصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي نادي الزمالك 13 نقطة.

أما المقاولون العرب فيتواجد بالمركز الـ14 متجمدًا رصيده عند 29 نقطة.

وسيلعب المارد الأحمر مع فريق مصر المقاصة الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة في الدوري.

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