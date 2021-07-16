الإصابة تبعد نعيم سليتي عن الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب التونسي الدولي نعيم سليتي عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بسبب الإصابة.

نعيم سليتي يغيب

وأشار الإعلامي وليد الصيعري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نعيم سليتي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب التونسي الأول، مؤكدًا احتمالية غيابه عن الجولات الأولى في الموسم المقبل.

وكان نعيم سليتي قد وصل، مساء أمس الخميس، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المقام حاليًا في النمسا، ومن المتوقع أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.

الاتفاق يستعد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 5 مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، على أن يختتم استعداداته في الدمام بداية شهر أغسطس قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر فارس الدهناء بمستوى جيد خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، وحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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