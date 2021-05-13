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الرياضة
سليتي: هدفنا نقاط مباراة الشباب
مؤكدًا صعوبة المواجهة

سليتي: هدفنا نقاط مباراة الشباب

2021/05/13
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سليتي: هدفنا نقاط مباراة الشباب سليتي
المواطن - مروة نبيل

شدد نجم نادي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي، على صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مؤكدًا رغبتهم في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

سليتي يستهدف نقاط مباراة الشباب:

ولفت نعيم سليتي إلى أن فريقه سيخوض مباراة الاتفاق ضد الشباب من أجل الفوز بنتيجة المباراة بالرغم من صعوبتها، مشيدًا بالاستعدادات التي أشرف عليها الجهاز الفني خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد سليتي بأن الطموحات كبيرة خلال المواجهات الـ4 المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الليوث والباطن والرائد والأهلي للظفر بأكبر قدر ممكن من النقاط لإنهاء الموسم بالصورة التي ترضي وتسعد جمهور فارس الدهناء.

نعيم سليتي
سليتي

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl


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