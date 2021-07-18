الاتحاد والأهلي يهددان النصر بضم صفقته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر مهدد بفقدان صفقته المفضلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهي ضم اللاعب البرازيلي باولينيو نجم نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق.

جمهور النصر طالب بسرعة حسم الصفقة

وطالب جمهور العالمي أمس السبت إدارة مسلي آل معمر بسرعة التحرك والتعاقد مع البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق، حيث كتبوا هاشتاج “مسلي باولينيو عيدية الجمهور” في إشارة منهم لرغبتهم برؤية اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا لاعبًا في صفوف أصفر العاصمة.

قطبا جدة يدخلان بقوة في الصفقة

ولكن كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن دخول الأهلي ونادي الاتحاد في الصفقة لمنافسة النصر على ضم باولينيو خاصة أن الصفقة مناسبة كون اللاعب حرًا وستكون بالمجان لأي فريق ينجح في الظفر بخدماته.

وسبب طلب جماهير العالمي من إدارة النادي التحرك بشكل سريع لحسم الصفقة، هو أن تواجد باولينيو في صفوف العالمي سيفيد الفريق كثيرًا خاصة أنه اللاعب المناسب لشغل مركز رقم 8 وسط ملعب العالمي، وأن تواجده بالمجان فرصة لن تُتاح أمام أصفر العاصمة مرة أخرى.

وكان باولينيو فسخ عقده مع نادي جوانجزو إيفرجراند بسبب عدم قدرته على السفر إلى الصين بسبب الإجراءات الاحترازية وقيود السفر بسبب جائحة كورونا.

وذكر موقع Foot Mercato أن اللاعب البرازيلي باولينيو، تلقى عرضًا مغريًا من فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مما يهدد من فرص النصر للتفاوض مع اللاعب.

وقبل طلب الجماهير، تراجع العالمي عن إتمام الصفقة، وذلك بسبب رغبة اللاعب البرازيلي في الانضمام لأحد الأندية الأوروبية أو الانتقال للدوري البرازيلي وسط أنباء حول رغبة نادي غريميو البرازيلي في التعاقد معه.

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