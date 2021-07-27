الاتفاق يحصل على الكفاءة المالية رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة خالد الدبل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

الاتفاق يحصل على الكفاءة المالية

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول على الشهادة، ما يتيح له بتسجيل لاعبين جدد في الموسم الرياضي المقبل.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الاتفاق ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 أبريل 2021، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن ديون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغت الديون على الاتفاق 18 مليونًا و589 ألفً و720 ريالًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فارس الدهناء يستعد للموسم الجديد

ويُقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكرًا خارجيًّا في النمسا خلال الفترة الحالية، ويخوض خلاله عددًا من المباريات الودية، ويطمح الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز.

وفي السياق ذاته، انضم السويدي الدولي روبن كوايسون إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، المقام حاليًّا في النمسا، ليبدأ مشواره مع فارس الدهناء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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