الاتفاق يواصل تدريباته بمعسكر النمسا

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة مدربه خالد العطوي تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة باد تاتسمندورف النمساوية.

الاتفاق يواصل الاستعداد

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بعد الإحماء على التمارين اللياقية، ثم قسم العطوي اللاعبين إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن ينضم إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في النمسا، يوم غد الثلاثاء، محمد الكويكبي، حامد الغامدي والحارس عبدالله البحري.

وسيتواجد بقية اللاعبين الدوليين الأجانب إلى معسكر فارس الدهناء مع نهاية الأسبوع الجاري، وهم؛ حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي، المغربي وليد أزارو، التونسي نعيم سليتي والإستوني كارول ميتس.

فارس الدهناء يستعد للموسم الجديد

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 5 مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، على أن يختتم استعداداته في الدمام بداية شهر أغسطس قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر فارس الدهناء بمستوى جيد خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، وحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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