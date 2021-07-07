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الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم ناصر الدوسري
تأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد

الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم ناصر الدوسري

2021/07/07
الساعة 11:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى المتهم ناصر الدوسري محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
المواطن - واس

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / ناصر بن راشد بن عبد الله الدوسري – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم ( 1079423560 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 13 / 11 / 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 24 / 12 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

الحكم غيابياً حال عدم الحضور: 

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.


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