الباطن يضم مدافع أوراوا الياباني السابق

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الباطن- قبل قليل- عن التعاقد مع المدافع البرازيلي ماوريسيو أنطونيو لاعب نادي أوراوا الياباني السابق كصفقة انتقال حر.

وذكر الحساب الرسمي للفريق السماوي عبر “تويتر” أن إدارة النادي أنهت إجراءات ضم المدافع ماوريسيو أنطونيو لمدة موسمين، حيث وصل اللاعب مساء السبت إلى القصيم.

وفي يوم 30 يونيو الماضي، ذكر الموقع الرسمي لـ نادي أوراوا عبر الإنترنت أن النادي اتفق مع إدارة الفريق السماوي لانضمام ماوريسيو أنطونيو، وذلك في إطار خطة الفريق السماوي لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أندية لعب لها مدافع الباطن الجديد:

وكان ماوريسيو أنطونيو انضم لـ نادي أوراوا في عام 2017 حتى عام 2021، كما سبق له تمثيل أندية يوفنتوس إس بي البرازيلي وفريق بينابولينسي البرازيلي وفريق ماريتيمو البرتغالي.

إنجاز لمدافع السماوي الجديد بمونديال الأندية:

يذكر أن ماوريسيو أنطونيو صاحب الـ29 عامًا تُوج بلقب دوري أبطال آسيا مع فريق أوراوا في عام 2017، كما كان هدافًا لـ بطولة كأس العالم للأندية 2017 بالمشاركة مع البرازيلي رومارينيو لاعب الجزيرة الإماراتي السابق ونادي الاتحاد الحالي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني آنذاك.

يذكر أن الباطن أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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