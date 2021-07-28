البرازيليون يسخرون من لاعبي التانجو بعد مباراة إسبانيا والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

أقدم لاعبو المنتخب البرازيلي الأولمبي، على السخرية من لاعبي منتخب الأرجنتين الأولمبي، وذلك بعد التعادل في مباراة إسبانيا والأرجنتين، وتوديع أولمبياد طوكيو 2020 من الدور الأول.

كيف سخر لاعب البرازيل بعد مباراة إسبانيا والأرجنتين ؟

ونشر اللاعب دوجلاس لويز لاعب منتخب البرازيل الأولمبي لكرة القدم صورة عبر خاصية Story في حسابه عبر “الإنستجرام” وهو يلوح بيديه مودعًا منتخب الأرجنتين مع زملائه “ريتشارلسون وماثيوس كونها ورينير جيسوس” بعد توديع الأولمبياد.

وكتب دوجلاس لويز على الصورة: “إلى اللقاء أشقاءنا”.

ملخص مباراة إسبانيا والأرجنتين:

وبدأت مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا بضغط كبير من المنتخبين، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 66، حينما نجح الماتادور في هز الشباك عن طريق لاعبه ميكي ميرينو بعد تلقيه تمريرة مميزة من داني أولمو.

وانتفض منتخب الأرجنتين بعد الهدف، ونجح توماس بيلمونتي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 87 برأسية، بعد تنفيذ تياجو ألمادا لركلة ركنية، وضغط بحثًا عن هز الشباك وخطف الثلاث نقاط للتأهل، ولكن لم ينجح، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وكان احتاج منتخب الأرجنتين إلى الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في أولمبياد طوكيو، فيما كان يكفي إسبانيا التعادل أو الفوز للصعود لربع النهائي، حيث رفعت رصيدها إلى 5 نقاط في الصدارة، ثم منتخب مصر بـ4 نقاط.

وتنطلق مباريات دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو السبت المقبل حيث تلعب “إسبانيا مع ساحل العاج في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية، المنتخب الياباني يواجه نيوزيلاندا في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت السعودية، مصر تواجه البرازيل في الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، كوريا الجنوبية تواجه المكسيك في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة