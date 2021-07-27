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البكيري: كيف يُغادر بغلف النصر الآن وبهذه الطريقة؟!
بعد تقدمه بطلب لإلغاء العضوية الشرفية

البكيري: كيف يُغادر بغلف النصر الآن وبهذه الطريقة؟!

2021/07/27
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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البكيري: كيف يُغادر بغلف النصر الآن وبهذه الطريقة؟! عبدالعزيز بغلف
المواطن - مروة نبيل

أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن استغرابه الشديد من رغبة العضو الشرفي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، في إلغاء عضويته.

البكيري يستغرب مغادرة بغلف:

وقال البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كيف لعضو شرفي داعم مثل بغلف ضخ ملايين الريالات في خزينة نادي النصر، يغادر في هذا التوقيت.. وبهذه الطريقة.. ماذا حدث؟!!”.

وكان عبدالعزيز بغلف قد أعلن عن تقدمه بخطاب رسمي لإدارة نادي النصر لإلغاء عضويته الشرفية التي يعتز ويفخر بها، ولكن هذا الطلب لظروف خاصة، موجهًا الشكر لجميع من ساندوه وتمنى التوفيق للعالمي وتحقيق الإنجازات.

عضو شرف نادي النصر عبدالعزيز بغلف 1
عضو الشرف النصراوي

جدل بسبب تصريحات عضو الشرف النصراوي:

وسبق أن أثار عضو الشرف النصراوي حالة من الجدل شهر مارس الماضي، بعدما أكد أن نجم الفريق الأول، عبدالرزاق حمدالله لم يستلم المكافأة المالية التي قدمها له، قبل أن يحسم المهاجم المغربي هذا الأمر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد عبدالعزيز واحدًا من أبرز أعضاء الشرف الداعمين، ويحرص على تقديم الدعم المالي باستمرار للأصفر، وهو الأمر الذي تُثمنه الإدارة؛ ودائمًا ما تُشيد بدعمه وتحفيزه للعالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رئيس النصر مع عبدالعزيز بغلف
رئيس النصر السابق مع عضو الشرف – المصدر @AlNassrFC


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