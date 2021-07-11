البكيري للجنة الانضباط: من يتحمل التشهير بنادي الاتحاد؟!

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري سؤالًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إحدى عقوباتها ضد نادي الاتحاد.

البكيري ينتقد لجنة الانضباط:

وواصل البكيري انتقاده للجنة الانضباط والأخلاق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بسبب توقيعها عقوبة ضد نادي الاتحاد، على الرغم من سداده لهذه المستحقات بخطاب رسمي قبل عدة أشهر.

وقال: “لليوم الثالث على التوالي.. أكرر سؤالي، مطالب بإجابة واضحة وشجاعة، من اتحاد الكرة. ممثلًا في (الأمانة)، ولجنة الانضباط: من الذي يتحمل ذلك الإهمال والتشهير بنادي الاتحاد في قرار انضباطي بحسم 3 نقاط من رصيده في قضية قام بسدادها قبل 6 أشهر؟”.

وأشار البكيري في وقت سابق إلى أن الاتحاد أخطر اتحاد الكرة وسكرتارية الانضباط في خطاب رسمي بتاريخ 26 يناير الماضي بسداد 250 ألف ريال لنادي الفيصلي مقابل إعارة لاعبه خالد السميري مقابل 300 ألف ريال، إلا أن اللجنة تُهدد العميد بخصم 3 نقاط.

الاتحاد يسعى لحل أزماته المالية:

وشهدت الفترة الأخيرة إصدار لجنة الانضباط والأخلاق للعديد من العقوبات سواء المادية أو خصم نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى إدارة أنمار الحائلي، لحل الأزمة الماضية التي يُعاني منها النادي، وتسديد ديونه، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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