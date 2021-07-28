البكيري مدافعًا عن عبدالله الحمدان: نهاجمه وتسألون لماذا لا نتطور ؟!

المواطن - محمد سمعه

انتقد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، هجوم بعض الإعلاميين والنقاد الرياضيين الذي تعرض له اللاعب عبدالله الحمدان، بعد توديع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لمنافسات كرة القدم بـ دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

البكيري يفسر سبب الهجوم على عبدالله الحمدان:

وغرد البكيري قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “لماذا هو دون غيره، يتم تحويله دون كامل المنظومة، إلى مرمى سهام الأذى النقدي، أو محاولة انتقاء أي لاعب بالمنتخب الأولمبي، لتفريغ تراكمات الميول عليه، لماذا نصر على التعامل مع مكونات المنتخب بدوافع ميولنا، ثم نتساءل، لماذا لا نتطور؟! نحن جزء من المشكلة”.

وأضاف البكيري: “الحراك النقدي الإعلامي عندما يكون غارقًا حد الاستسلام في أحادية بين عاطفته وأهواء الجمهور المنتصر لناديه، يكون الجميع خاضع لقيوده، نحن ندور في دائرة نقد لا تفيد ولا تخدم حاضر متجدد، ولا مستقبل رياضة متنوع تراهن عليه دولة بمشاريع وميزانيات ضخمة، نحن في أزمة، الله يخارجنا”.

الحمدان أقل لاعبي الأخضر مستوى:

وشارك عبدالله الحمدان في الثلاث مباريات التي خاضها المنتخب السعودي ضمن منافسات مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، ولم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف، كما أنه لم يقم بأي تسديدة على المرمى، ليكون أقل لاعبي الأخضر مستوى.

ولعب منتخب السعودية ضد البرازيل على ملعب سايتاما 2002، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في الأولمبياد، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف

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