البلاد توزع أرباحًا بأكثر من مليار ريال على مالكي وحدات صندوق الصكوك

المواطن - الرياض

أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يوليو 2021م.

إجمالي الأرباح:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إن إجمالي الأرباح الموزعة 1,094,098.30 ريال، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 21,100,000 وحدات قائمة، وقيمة الربح الموزع يبلغ 0.0519 ريال لكل وحدة.

أحقية التوزيع:

أما نسبة التوزيع فتبلغ 0.53% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 18 ذي الحجة 1442هـ الموافق 28 يوليو 2021م، وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 23 ذي الحجة 1442هـ الموافق 02 أغسطس 2021م.

ولفتت البلاد المالية إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام، مذكرة مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

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