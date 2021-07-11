المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، التشكيل المتوقع لـ منتخب إنجلترا في نهائي يورو 2020 ضد المنتخب الإيطالي.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي: “بيكفورد، ماجواير – ستونز – ووالكر، شاو – رايس – فيليبس – تريبير، ماونت، ستيرلنيج – هاري كين”.

وفي وقت سابق، تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، عن إمكانية فوز منتخب إنجلترا ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي، نظيره المنتخب الإيطالي مساء اليوم الأحد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يطمح المنتخب الإنجليزي للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

مورينيو يحلل أداء المنتخب الإنجليزي

وتحدث مورينيو في تصريحات صحفية اليوم قائلًا قبل المباراة: “المنتخب الإنجليزي سيبحث عن القطعة المفقودة ألا وهو التتويج ببطولة قارية، لأن الدوري الإنجليزي الأقوى بالعالم ويقدم لاعبين رائعين ولكن المنتخب الإنجليزي لم يحقق الشغف المطلوب لجماهيره مسبقًا”.

وتابع مورينيو: “منتخب إيطاليا ربما ليس لديهم مواهب خارقة مثل توتي، وديل بييرو، وباجيو، ولكن لديهم فريق رائع وقوي”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة