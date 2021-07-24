التشكيل المتوقع لـ منتخب السعودية أمام ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباراة مهمة غدًا ضد المنتخب الألماني في الجولة الثانية من منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو.

التشكيل المتوقع لـ منتخب السعودية تحت 23 عامًا

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر الأولمبي مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، ياسر الشهراني، عبدالباسط هندي، سلمان الفرج، علي الحسن، سالم الدوسري سامي النجعي، أيمن الخليف، عبدالله الحمدان”.

وكان المنتخب السعودي خسر من منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف في الجولة الأولى أول أمس الخميس، وفي نفس اليوم خسر منتخب ألمانيا من المنتخب البرازيلي برباعية مقابل هدفين.

توقيت مباراة المنتخب السعودي ضد ألمانيا

وتبدأ المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت اليابان على ملعب ” نيسان” بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وفي وقت سابق، أصبح سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، رابع لاعب يسجل للأخضر في تاريخ مشاركاته بـ دورات الألعاب الأولمبية.

وسجل الدوسري هدفًا للأخضر الأولمبي في الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار المقامة حاليًا.

وأول من سجل للأخضر أولمبيًا، هو النجم ماجد عبدالله في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، الثاني هو محمد الخليوي في أولمبياد أتالانتا 1996، الثالث هو فؤاد أنور في أولمبياد أتالانتا عام 1996، الرابع هو الدوسري في لقاء كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو 2020″.

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