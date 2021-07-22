سالم الدوسري رابع لاعب يسجل لـ المنتخب السعودي أولمبيًا

المواطن - محمد سمعه

أصبح سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، رابع لاعب يسجل للأخضر في تاريخ مشاركاته بـ دورات الألعاب الأولمبية.

سالم الدوسري يفتتح التسجيل للأخضر الأولمبي

وسجل الدوسري هدفًا للأخضر الأولمبي في الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار المقامة حاليًا.

وأول من سجل للأخضر أولمبيًا، هو النجم ماجد عبدالله في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، الثاني هو محمد الخليوي في أولمبياد أتالانتا 1996، الثالث هو فؤاد أنور في أولمبياد أتالانتا عام 1996، الرابع هو الدوسري في لقاء كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو 2020″.

الدوسري يسجل في كل البطولات مع الأخضر

وسبق لـ الدوسري أن سجل في كافة البطولات التي شارك فيها مع المنتخب السعودي، مثل كأس العالم وكأس أمم آسيا وبطولة كأس الخليج، كما سجل في مونديال الشباب، وبتسجيله اليوم في أولمبياد طوكيو 2020 يكون قد سجل أهدافًا في كافة البطولات التي شارك فيها مع المنتخب السعودي.

ويتطلع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الأول له في تاريخ بالأولمبياد، وذلك بعد أن شارك مرتين في أولمبياد 1984 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أولمبياد 1996 في مدينة أتالانتا الأمريكية.

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