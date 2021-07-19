التعادل يحسم ودية الفتح وغروزني الروسي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره أحمد غروزني الروسي الودية، التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

الفتح يتعادل مع غروزني الروسي:

وبدأت مباراة الفتح ضد غروزني بشكل سريع، ونجح النجم مراد باتنا في هز الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط، فيما أن يتعادل الفريق الروسي عند الدقيقة 22، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، دفع المدير الفن يانيك فيريرا بـ9 تغييرات، من أجل إتاحة فرصة المشاركة لجميع اللاعبين، ونجح علي الزقعان في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74، فيما تعادل الفريق الروسي عند الدقيقة 85.

وتُعد مباراة الفتح ضد أحمد غروزني التي أُقيمت على ملعب “اليكس هاوسن” هي الودية الثانية التي يخوضها النموذجي ضمن معسكره الإعدادي الخارجي المقام في النمسا، حيث افتتح ودياته بمواجهة إس في فيرقل النمساوي، وفاز عليه بأربعة أهداف دون رد.

المرحلة الأخيرة من الإعداد:

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد الفريق في الأحساء بعد الانتهاء من المعسكر والعودة إلى أرض الوطن والذي سيستعد من خلالها النموذجي لخوض أول مواجهاته بدوري الموسم الجديد.

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