‎الرئيسية
جديد الأخبار
الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة ولا أمراض مؤثرة
الوصول للمناعة المجتمعية يتطلب الالتزام من الجميع

الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة ولا أمراض مؤثرة

2021/07/20
الساعة 8:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة ولا أمراض مؤثرة الدكتور محمد العبدالعالي
المواطن - مكة المكرمة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة ولم تسجل أي أمراض مؤثرة.

المناعة المجتمعية: 

وتابع العبدالعالي خلال مؤتمر الحج اليوم الثلاثاء أن الوصول للمناعة المجتمعية الكاملة يتطلب الالتزام من الجميع، مشيرًا إلى أن هناك مشاركات كبيرة من الفرق التطوعية في حج هذا العام.

لا أمراض مؤثرة: 

وأضاف متحدث الصحة: لم نسجل أي إصابات بفيروس كورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج، متابعًا: “نشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصا أيام العيد”.

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الحج والعمرة: هناك جداول معدة للمتعجلين في يوم 12

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الحج والعمرة، هشام بن