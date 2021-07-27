الحزم يضم البرازيلي نيريس رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي هويغلو نيريس؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

🎥 | المدافع نيريس يمثل الفريق الكروي بنادي #الحزم بنظام الاعارة لمدة عام قادماً من الوصل الاماراتي ..https://t.co/e4XYAtOkXu pic.twitter.com/iQe34xBA1J — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) July 26, 2021

نيريس في الحزم:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات البرازيلي نيريس وأهدافه، معلنًا التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة عام قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي.

وشارك نيريس في معظم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي بجميع البطولات الموسم الرياضي الماضي، وظهر بمستوى جيد معه، ما دفع إدارة نادي الحزم لضمه قبل انطلاق الموسم.

الفريق يستعد للموسم الجديد:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في المجر، حيث تطمح الإدارة في إعداد اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وتألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وتوج باللقب، لينجح في التأهل إلى دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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