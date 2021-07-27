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الحزم يضم البرازيلي نيريس رسميًّا
قادمًا من الوصل الإماراتي

الحزم يضم البرازيلي نيريس رسميًّا

2021/07/27
الساعة 12:57 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الحزم يضم البرازيلي نيريس رسميًّا نيريس
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي هويغلو نيريس؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

نيريس في الحزم:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات البرازيلي نيريس وأهدافه، معلنًا التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة عام قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي.

وشارك نيريس في معظم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي بجميع البطولات الموسم الرياضي الماضي، وظهر بمستوى جيد معه، ما دفع إدارة نادي الحزم لضمه قبل انطلاق الموسم.

المدافع البرازيلي نيريس
نيريس

الفريق يستعد للموسم الجديد:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في المجر، حيث تطمح الإدارة في إعداد اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وتألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وتوج باللقب، لينجح في التأهل إلى دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الحزم
اللاعبون بعد حسم التأهل – المصدر msl


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