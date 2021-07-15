محمد غرس الله يصل معسكر الحزم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن وصول النجم المغربي محمد غرس الله إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

محمد غرس الله في معسكر المجر

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لاعبه الجديد محمد غرس الله إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في المجر، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الحزم قد أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع المغربي محمد غرس الله “موحا” صاحب الـ27 عامًا، لتمثيل صفوفه بداية من الموسم الرياضي المقبل، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

الحزم يستعد للموسم الجديد

وانطلق معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المجر قبل عدة أيام، حيث تطمح الإدارة في إعداد اللاعبين بدنيًا وفنيًا بشكل مميز، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وتألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وتوج باللقب، لينجح في التأهل إلى دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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