الحياة العامة في إيران مهددة بالشلل 

المواطن- متابعة

تنفذ نقابات عمال النفط والبتروكيماويات والغاز إضرابًا عامًا واسعًا في مختلف مُدن ومناطق إيران، حيث دخلت يومها الثاني عشر، وليس هذا فحسب، بل انضمت أيضًا العديد من النقابات المهنية والقطاعية في البلاد إلى الإضرابات، مما يؤثر على سير الحياة الاقتصادية والإدارية في البلاد.

وقت استثنائي وحرج

ويأتي ذلك في وقت استثنائي وحرج، يتمثل في الفترة الفاصلة بين انتهاء ولاية رئيس إيراني يُحسب على التيار الإصلاحي في البلد، وبين استعداد رئيس متشدد لاستلام مهام منصبه بشكل رسمي.

وكان عمال النقل في شركة جنوب زاغروس الحكومية قد أصدروا بيانًا أعلنوا فيها وقف أعمالهم في الكثير من المناطق، علمًا بأن تلك الشركة تُعتبر الأكبر على مستوى البلاد، وتقدم خدمات لوجستية على مستوى النقل للكثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لاحتجاجات نفذها السائقون العاملون في هذه الشركة الحكومية في مناطق بارسيان وآجار وديلان، وذلك أمام المقرات الرئيسية للشركة المذكورة في هذه المُدن.

كذلك أعلن اتحاد سائقي الشاحنات في ولاية زنجان الإيرانية قرارًا جمعياً من قبل المنتمين إلى النقابة بإعلانهم الإضراب المفتوح عن العمل، وإيقاف بتنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الحكومية الإيرانية.

وقد علل الاتحاد ذلك بالاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود وعدم اكتراث السلطات بمشاكل السائقين وارتفاع تكلفة قطع غيار السيارات بسبب العقوبات الدولية.

وتسببت احتجاجات عمال النفط مع نظرائهم من العاملين في قطاعات النقل إلى انتشار الطوابير على محطات الوقود في مُدن شمال وغرب إيران، بالذات مدينتي أورمية ومهاباد.

وتزامنًا مع ذلك، دخل المحامون ايضًا في إضراب وبالتالي باتت الإضرابات تشملهم بجانب عمال النفط والمعلمين والمتقاعدين والأطباء، حيث قالوا إن الظروف الاقتصادية صار من الصعب معها أن يتمكن الأغلبية الكُبرى من سكان البلاد من كسب لقمة العيش.

رد فعل حكومة إيران

وردًا على ذلك، قامت الحكومة الإيرانية بإفراغ خزانات المياه وقطع الحصص الغذائية عن النقابات وذلك في وقت وصلت فيه درجات الحرارة داخل بعض المنشآت النفطية إلى ستين درجة مئوية

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