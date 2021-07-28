الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

المواطن - متابعة

ارتفع الذهب مع تراجع الدولار وهبوط العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية، لكن مكاسب المعدن النفيس قيدها حذر بين المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قد يقدم تفاصيل بشأن تخفيف إجراءات التحفيز.

سعر الذهب:

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1799.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتفعًا 0.13 بالمائة.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتسجل عند التسوية 1799.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.23 بالمائة، وهو ما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

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