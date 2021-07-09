الرئيس السيسي يتقدم جنازة جيهان السادات

المواطن - متابعة

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى التعازي لأسرة الراحلة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، فور انتهاء الجنازة العسكرية التي تقدمها الرئيس السيسي منذ قليل.

رئاسة الجمهورية تنعى جيهان السادات:

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها: إن الراحلة جيهان السادات قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

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