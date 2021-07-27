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السعودية: نقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس
أكدت ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف

السعودية: نقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس

2021/07/27
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السعودية: نقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس
المواطن - واس

صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه:

نص بيان الخارجية:

تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية .


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