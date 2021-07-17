الشباب يستعد لدفع 149 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

ألزمت غرفة فض المنازعات نادي الشباب بدفع 144 ألف ريال للوسيط يوسف الموينع وذلك كعمولة نظير عقد الاحتراف المبرم في يناير 2020.

تفاصيل القرار ضد الشباب

كما تم إلزام نادي الشباب بدفع 5000 ريال رسوم تقديم الدعوى ودفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكدت الغرفة على أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

القرارات الأخرى

وفي وقت سابق من اليوم، كانت غرفة فض المنازعات أصدرت مجموعة من القرارات بحق نادي الاتحاد ولاعبه السابق أسامة المولد، ونادي الوحدة ونادي الطائي.

وتم إلزام فرسان مكة بدفع مليون و 445 ألف ريال للاعب موسى بن هادي وهي مستحقات مالية متأخرة، كما أن القرار قابل للاستئناف.

أما القرار الثاني فهو إلزام فرسان مكة بدفع مليونين و 750 ألف ريال لنادي العدالة نظير انتقال اللاعب حسين العيسى.

كذلك تم صرف النظر عن الدعوى المقدمة من أسامة المولد ضد نادي الاتحاد.

وجاء في نص القرار أن الدعوى التي تقدم بها أسامة المولد ضد العميد تقضي أنه في حال حدوث نزاع بين الطرفين فيكون الاختصاص بالنظر فيه لمركز التحكيم الرياضي السعودي، حيث سيكون القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

كذلك تم إصدار قرار إلزامي لـ نادي الطائي بدفع مبلغ 589,809 ألف ريال كتعويض لـ نادي العروبة.

ونص القرار على إلزام فارس الشمال بدفع المبلغ للعروبة كتعويض عن بدل تدريب للاعب المحترف يزن بن أمجد البحيران.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة