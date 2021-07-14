الشباب يفاوض باولينيو

المواطن - مروة نبيل

تواصل إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، ما دفعها للتفاوض مع البرازيلي باولينيو.

الشباب يسعى لضم باولينيو

وأشارت شبكة UOL البرازيلية، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي الشباب قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع باولينيو، موضحة أنه يسعى لتوقيع عقد مع اللاعب يمتد لموسمين.

وودع النجم البرازيلي جماهير نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بعد أكثر من 5 سنوات قضاها معه، متمنيًا التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة، ليصبح لاعبًا حرًا الأمر الذي يسهل من عملية التفاوض معه.

وارتبط اسم باولينيو باللعب في السعودية الموسم الرياضي المقبل، وأكدت تقارير صحافية أن إدارة النصر دخلت في مفاوضات معه، كما أثار اللاعب الجدل بشأن احتمالية اللعب في صفوفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يدعم صفوفه

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، خاصة أنه قدم أداء مميزًا في الموسم الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عدة مباريات ودية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، ويختتم معسكر إسبانيا يوم 21 يوليو، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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