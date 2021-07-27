الشيحي رئيسًا لمجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء لمدة 4 سنوات

المواطن - الرياض

أصدر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد قرارًا باعتماد تشكيل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رفحاء لفترة أخرى لمدة 4 سنوات، برئاسة منور بن سمير الشيحي.

تشكيل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية

وضم المجلس في عضويته كلًا من:

فهد بن مدلول الرخيص – نائبًا للرئيس

نايف بن سعد الشمري – أمين الصندوق

زعل بن خلف الشمري – عضوًا

رشيد بن فايز الشمري – عضوًا

العاصي بن فهد الشمري – عضوًا

وقد رفع رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره للمسؤولين في الوزارة ولمحافظ رفحاء ولمركز التنمية الاجتماعية في عرعر على هذه الثقة متطلعين لتحقيق توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله الداعم الأول لجميع المبادرات والبرامج المجتمعية والتطوعية بالمنطقة.

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