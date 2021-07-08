الشيخي: جمهور الأهلي يستحق صفقة سوبر

المواطن - مروة نبيل

طالب مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي مسؤولي الراقي بضرورة التعاقد مع صفقة سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشيخي يُطالب بضم الأهلي لصفقة قوية

وعلق محمد الشيخي على صفقات الأندية خلال الفترة الماضية، قائلًا: “يستحق جمهور الأهلي أن يبتهج بصفقة لاعب سوبر مثل كورونادو مع الاتحاد والسويدي كوايسون مع الاتفاق وصفقات الهلال والنصر”.

وتابع الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الشركات ذات العلامة التجارية واسعة الانتشار تبحث عن أندية جماهيرية تملك أسماء معروفة والأندية المديونيرة تستطيع بالصفقات النوعية التحول إلى أندية مليونيرة .!”.

وارتبط اسم الأهلي بأكثر من صفقة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، محمود علاء، وتسعى الإدارة لتدعيم الدفاع في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأندية تدعم صفوفها بصفقات قوية

وشهدت الفترة الأخيرة تعاقد الأندية السعودية مع العديد من الصفقات القوية، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وكان آخرها إعلان نادي الاتفاق اليوم عن تعاقده مع نجم منتخب السويد، روبن كوايسون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد رسميًا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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