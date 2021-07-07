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الشيخي ينصح الأهلي
قبل انطلاق الموسم

الشيخي ينصح الأهلي

2021/07/07
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشيخي ينصح الأهلي فريق الأهلي - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

طالب مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي مسؤولي الراقي بضرورة تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات دفاعية مميزة قبل الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يحتاج إلى تدعيم دفاع

وقال محمد الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “يحتاج الأهلي إلى إضافات في العنصر المحلي خاصة في الخطوط الخلفية”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ومع شح المعروض الجيد الذي يخضع لسلطة الأندية الثرية، لذا من المهم أن تضع ثقلك في العنصر الأجنبي لكي يستطيع الأهلي الوقوف على قدميه!”.

وارتبط اسم الراقي بأكثر من مدافع خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، محمود علاء، وتسعى الإدارة لتدعيم الدفاع في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر spl

الراقي يبدأ الاستعداد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، بقيادة مدربه الألباني بيسنيك هاسي، أداء تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وسبق أن أعلن الراقي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر خارجي في مدينة طبرقة التونسية بداية من يوم 11 يوليو، وسيلعب خلاله 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي
جانب من المران – المصدر @ALAHLI_FC


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